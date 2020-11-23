Появилось видео массовой драки в Санкт-Петербурге из-за ссоры в родительском чате

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23.11.2020, 8:24, Новости дня

В Сети опубликована видеозапись массовой драки в Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за конфликта в родительском чате.

На видео, которое оказалось в распоряжении телеканала «360», несколько человек дерутся возле машин на улице. В суматохе неясно, кто есть кто. По очереди участники потасовки падают на капоты припаркованных машин. Рукоприкладство то возобновляется, то снова прекращается.

Напомним, драка произошла во дворе жилого дома в Выборгском районе 21 ноября. Причиной потасовки стал конфликт в родительском чате. При этом один из родителей принес на встречу травматическое оружие. Шестерых участников потасовки забрала полиция, на них составили протоколы о мелком хулиганстве. Никто из участников драки не стал выдвигать своим оппонентам обвинения. Пострадавших при потасовке не было.

Это не первый случай, когда конфликт в родительском чате перерастает в реальную потасовку. В октябре в одном из банков Волгограда отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Подозреваемого в избиении Арсена Мелконяна арестовали до 24 декабря. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил это дело на контроль центрального аппарата ведомства. 



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