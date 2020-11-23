 

Сотни тел умерших от COVID-19 с весны не могут захоронить в Нью-Йорке

23.11.2020, 8:02, Новости дня

В передвижных моргах-рефрижераторах на набережной Бруклина в Нью-Йорке остаются около 650 тел погибших во время весенней вспышки пандемии коронавируса, пишут СМИ.

Весной, во время первой волны коронавируса в США, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тыс. человек. Чтобы помочь разгрузить больничные морги, в городе развернули рефрижераторы, куда складывали тела, пишет Wall Street Journal.

«Около 650 тел хранятся в грузовиках во временном морге, который был создан в апреле на пирсе 39-й улицы в Сансет-парке (район Бруклин)», – говорится в публикации.

Как заявили в офисе главного судмедэксперта, им все еще не удается разыскать родственников около 230 умерших – в подобных случаях нередко погибший проживал отдельно от семьи, а данные о родных устарели, либо неверны. Когда с ближайшими родственниками удавалось связаться, в большинстве случаев тела не забирали, поскольку родственники не могут оплатить похороны, передает РИА «Новости».

Тем временем, число выявленных случаев коронавируса в США менее чем за неделю выросло на 1 млн и превысило 12 млн. 21 ноября в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – более 195 тыс. человек. 



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