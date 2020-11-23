После выписки из реанимации Хрусталев сразу встал на лыжи

23.11.2020, 7:46, Разное

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил фотосессию на лыжах, на которые он встал сразу после выписки из реанимации. Экстренная госпитализация из-за инфицирования коронавирусом никак не отразилась на его желании вести активный образ жизни.

Сам шоумен признался, что для него этот снег первый за два года, поэтому бывший резидент Comedy Club решил воспользоваться моментом и встал на лыжи. Подписчики пожелали ему здоровья, их удивил тот факт, что он быстро пришел в норму после выписки из реанимации, где он находился в тяжелом состоянии.

Стоит напомнить, что Дмитрия Хрусталева вводили в искусственную кому в госпитале в Сестрорецке, куда его отвезли из-за плохого самочувствия на фоне заражения коронавирусом. Позднее он выписался, но причиной для госпитализации телеведущий назвал «лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления», а не COVID-19.