 

Ксения Бородина ответила взявшемуся посчитать все ее «операции» пластическому хирургу

23.11.2020, 6:56, Разное

Российская телеведущая Ксения Бородина высмеяла пластического хирурга, взявшегося посчитать все «пластические операции», которые, якобы, она сделала. На своей странице в Instagram она рекомендовала не ходить к таким врачам, хотя имя хирурга Бородина предпочла скрыть.
Медик, решивший посчитать все «пластические операции» Ксении Бородиной, заявил, что та омолаживала виски, совершала блефаропластику, изменяла форму носа, удаляла комки биша, прибегала к липосакции нижней части лица и исправляла прикус. Хирург уточнил, что сделал подобные выводы, исходя из собственной многолетней практики.

А вот Ксения Бородина раскритиковала подобные предположения. По ее словам, такие выводы можно делать после личного осмотра тела человека, а визуально по фотографии можно определить лишь наличие имплантов в груди. Поэтому такие заявления врача заставили ее усомниться в его профессионализме. Стоит отметить, что Ксению Бородину часто подозревают в пластических операциях, но все эти слухи телеведущая опровергает.



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