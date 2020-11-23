ГИБДД объяснила суть новых правил экзаменов на права

23.11.2020, 6:50, Новости дня

В ходе экзаменов на водительские права по новым правилам упор будут делать на навыки вождения в реальной обстановке, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Он пояснил, что «расширили проверку знаний не только теоретических и практических». По его словам, «кандидат в водители» будет оцениваться «в большей степени в условиях реального движения». В частности, речь идет о проверке навыков вождения «по автострадам, парковкам, проездов перекрестков», что позволит «непосредственно оценить навыки водителя».

Хотя сокращен второй этап экзамена, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка позволит «сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен». Черников подчеркнул, что в РФ «достаточно много молодых водителей погибает на улицах». Он сообщил, что свыше «700 погибает в год при полученном низком знании и умении», передает РИА «Новости».

Напомним, МВД подготовило новую редакцию регламента проведения экзамена на водительские права, согласно которой практическая часть – вождение – будет проходить только в условиях дорожного движения. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.