 

Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы

23.11.2020, 6:50, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона Приморью максимальные ресурсы, сообщил руководитель министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По прибытии в регион Чекунков сообщил, что «первая задача, которую поставил председатель правительства» – «предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю». Мишустин велел «сконцентрировать усилия федерального правительства» на «восстановлении жизнеобеспечения и нормальной жизни людей», передает РИА «Новости».

«Мы ни в коем случае ничего не должны потерять», – сказал Чекунков, подчеркнув, что «будет удар по бюджетной системе края», потребуются «мероприятия по восстановлению». Его ведомство «выступит партнером» региона, будет «работа с Минфином». Необходимо «предусмотреть необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае», сказал министр.



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