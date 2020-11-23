 

“Долгоиграющая пиар-кампания”: эксперт разнес новогоднее шоу с привлечением Ротару

23.11.2020, 6:04, Разное

В беседе с “Дни.ру” эксперт отметил, что если в прошлом Новый год у наших соотечественников ассоциировался с тем, что Женя Лукашин и его друзья из “Иронии судьбы” по традиции в это время раз в год ходят в баню, то теперь мы ежегодно ждем, чтобы кто-то высказался под Новый год про “Голубые огоньки” и про Софию Ротару. “Раз в год Сергей Лавров в публикациях СМИ становится не только министром иностранных дел России, но еще и концертным директором Софии Михайловны”, – с иронией добавил Вадим Манукян.

По словам эксперта, начинается гадание на кофейной гуще: приедет ли София Ротару на “Песню года” в этот раз или откажется. И все это происходит примерно за две-три недели до съемок музыкального мероприятия.

“У меня складывается впечатление, что все это какая-то долгоиграющая пиар-кампания, которая призвана обратить внимание на телевизионные проекты, которые, на мой взгляд, мало кто смотрит”, – разнес Манукян новогодние шоу.

По мнению эксперта, освещение скандалов, связанных с новогодними телепроектами, стало любимым коньком для СМИ в последние несколько лет. Отметим, ранее концертный директор Софии Ротару сообщил о возвращении певицы в Россию.

Как писали “Дни.ру”, Сергей Лавров заявил, что исполнительница дала добро Игорю Крутому приехать в Москву и выступить на фестивале “Песня года”. Артистка готова ради этого пройти карантин. Он подчеркнул, что звезда готова спеть бесплатно: гонорара за выступление София Ротару.



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