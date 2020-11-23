Пожар вспыхнул в одной из крупнейших колоний Алтайского края

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23.11.2020, 5:56, Новости дня

В исправительной колонии № 3 в Барнауле произошел пожар, пожарные ликвидирую возгорание, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Пожар подтверждаем, наши силы привлекались. Была информация о локализации пожара, пока больше ничего», – передает ТАСС сообщение ведомства. «Это здание на территории ИК-3, пожар произошел в банно-прачечном комбинате, горела крыша строения. По предварительным данным, пострадавших нет», – уточнили позже в пресс-службе ГУ МЧС.

Исправительная колония № 3 строгого режима – одна из крупнейших в Алтайском крае. Исправительное учреждение рассчитано на 1953 заключенных.

Ранее пожар произошел в женском СИЗО-6 «Печатники» в Москве. Там загорелся склад с постельными принадлежностями в подвальном помещении на площади 50 кв. метров. После пожара возбуждено дело о поджоге.



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