Пожар вспыхнул в одной из крупнейших колоний Алтайского края

23.11.2020, 5:56, Новости дня

В исправительной колонии № 3 в Барнауле произошел пожар, пожарные ликвидирую возгорание, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Пожар подтверждаем, наши силы привлекались. Была информация о локализации пожара, пока больше ничего», – передает ТАСС сообщение ведомства. «Это здание на территории ИК-3, пожар произошел в банно-прачечном комбинате, горела крыша строения. По предварительным данным, пострадавших нет», – уточнили позже в пресс-службе ГУ МЧС.

Исправительная колония № 3 строгого режима – одна из крупнейших в Алтайском крае. Исправительное учреждение рассчитано на 1953 заключенных.

Ранее пожар произошел в женском СИЗО-6 «Печатники» в Москве. Там загорелся склад с постельными принадлежностями в подвальном помещении на площади 50 кв. метров. После пожара возбуждено дело о поджоге.