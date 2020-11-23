Контр-адмирал ВМС США прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

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23.11.2020, 5:56, Новости дня

На Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США Майкл Стьюдмэн, который курирует вопросы военной разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщают источники.

В Пентагоне эту информацию прокомментировать отказались, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. МИД Тайваня также не комментирует сообщения о необъявленном визите, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus Taiwan. В МИДе заявили, что график «высокопоставленного американского чиновника» на Тайване не будет обнародован. Местные СМИ сообщали о прилете на Тайвань главы ЦРУ Джины Хаспел, но эти сведения МИД Тайваня немедленно опроверг.

Напомним, в Пекине призывали Вашингтон прекратить провокационные действия. КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях с США. Пекин выражал США протест из-за поставок острову оружия.



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