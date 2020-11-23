 

Sud Ouest – РФ продлила продуктовое эмбарго ещё на год

23.11.2020, 5:46, Новости дня

Владимир Путин подписал указ о продлении российского эмбарго на продуктовые поставки из европейских стран и США до конца 2021 года. Как пишет Sud Ouest, эти меры изначально были ответом на западные санкции против России, а Евросоюз летом свои санкции продлил.


Reuters

Российский президент Владимир Путин продлил действие эмбарго на западные продукты питания до конца 2021 года, пишет Sud Ouest.

Как напоминает издание, ввела эти меры РФ в 2014 году в ответ на санкции самих американцев и европейцев. Те меры, в свою очередь, стали ответом на украинский кризис и присоединение Крыма к России. Российское эмбарго распространяется на большинство продуктов, которые поступали в Россию из стран, что сами ввели санкции против Москвы.

Это эмбарго в Москве продлевали пять раз, отвечая каждый раз на продление европейских санкций. В конце июня Европейский союз решил в очередной раз продлить на полгода свои экономические санкции против России. Они касаются всех сфер российской экономики, к ним добавляется общее падение цен на нефть.

Из-за этого, как пишет Sud Ouest, РФ вступила в свою самую затяжную рецессию со времён прихода к власти Владимира Путина. Впрочем, российские власти утверждают, что, наоборот, эмбарго способствует развитию местного сельского хозяйства, на которое Москва выделяет большие субсидии.
 



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