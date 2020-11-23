 

Названо число поражений Трампа в судах по искам в связи с выборами в США

23.11.2020, 5:02, Новости дня

Американские СМИ подсчитали, сколько раз избирательный штаб Дональда Трампа и его сторонники потерпели поражение, пытаясь оспорить в судах результаты выборов президента США.

ABC сообщает, что республиканцы как минимум 30 раз потерпели поражение в судах, когда пытались оспорить итоги выборов. По подсчетам ABC, с 3 ноября штаб Трампа, в частности, подал 19 исков в пяти штатах. 17 из этих исков были отклонены, не приняты к рассмотрению или отозваны, один удовлетворен, еще один сейчас находится на рассмотрении, передает ТАСС.

Напомним, предвыборный штат Дональда Трампа в связи с отклонением иска в Пенсильвании о признании недействительными части бюллетеней на всеобщих выборах в США планирует дойти с апелляцией до Верховного суда. Fox News сообщает, что штаб в воскресенье подал апелляцию на решение окружного суда штата. 

Трамп выразил уверенность, что имеющихся данных о фальсификациях на прошедших 3 ноября всеобщих выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в США в целом. Его соперник Джозеф Байден от имени США отказался терпеть попытки изменить исход выборов.



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