Запланирован полет инспекторов Франции над Россией в рамках ДОН

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23.11.2020, 5:02, Новости дня

С 23 по 27 ноября инспекторы Франции выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Как  пишет «Красная звезда», полет проведут в рамках Договора по открытому небу. Самолет наблюдения АН-130Н совершит полет с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту, на борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют параметры полета и применение аппаратуры, передает ТАСС.



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