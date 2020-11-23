 

Мнение: Погрузка “Меркавы”

23.11.2020, 4:20, Разное

Израильские танкисты пытаются погрузить "Меркаву" на трейлер.

Источник: Colonel Cassad



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