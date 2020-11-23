 

На акциях протеста в Белоруссии задержали более 300 человек

23.11.2020, 4:08, Новости дня

Число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных в воскресенье правоохранительными органами, превысило 300 человек, сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

«Весна» сообщила, что в Минске, Боровлянах, Гродно, Пинске, Заславле, Бресте, Новополоцке задержано 305 человек. МВД Белоруссии пока не озвучивало официальную статистику по стране, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Белоруссии в очередной раз состоялись акции оппозиции. Милиция белорусской столицы сообщила, что в Минске задержали более 200 человек. Сообщалось о применении силовиками светошумовых гранат.



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