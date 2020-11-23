Мнение: Вред чистых рук

23.11.2020, 3:52, Разное

Люди, которым свойственно во всем искать что-то хорошее, находят его даже в ковидном безумии: во-первых, говорят, все теперь стали намного чаще мыть руки, а чистота – залог здоровья, так-то! И во-вторых, куда-то, дескать, пропал грипп и вообще всякие простуды, грипп побежден, ура! При этом самые умные из оптимистов еще и умудряются связывать первое со вторым – замыкая таким образом гештальт и наполняя сердца тихой благостью и счастьем.

На деле же оптимизм тут бы следовало поумерить – радоваться-то нечему. Грипп, конечно, никуда не исчезал – а иначе кем же сейчас переполнены больницы и всякие ТРЦ, отданные под ковидные госпитали? Вероятно, до половины коек заняты носителями его, родимого; при точности тестов то ли в 70, то ли и вовсе в 60% иного просто не может быть. При этом, само собой, гриппозник, особенно лежа в инфекционном отделении с себе подобными, вполне может подхватить еще и ковид – тут тоже ничего невозможного нет. Два, как говорится, в одном.

Но и всеобщее мытье рук по 10-20 раз на дню, да еще и подолгу, да еще и даже не мылом, а так называемыми “санитайзерами” – не то что не благо, а самое однозначное зло. И особенно берет оторопь оттого, что ведь так сейчас делают все, буквально всё стремительно сошедшее с ума человечество! 7 миллиардов сапиенсов, как проклятые, стоят и часами трут себе руки, заодно поливая их крепчайшей химией – каждый день и каждую минуту. Есть от чего прийти в ужас любому, кто хоть что-то смыслит в биологии!

А ведь сами врачи, особенно роддомов (где по необходимости всегда поддерживается максимальная стерильность) знают, что нет ничего хуже, чем так называемая “внутрибольничная инфекция” – и знали это до всякого ковида. Если по больнице/роддому начала распространяться какая-то зараза – пиши пропало! Известны случаи, когда, не в силах ее побороть, больницу просто… сжигали. Потому что

а) от такой инфекции очень трудно лечить – никакие лекарства не помогают

б) такую инфекцию очень трудно вывести – опять-таки из-за ее высочайшей сопротивляемости.

Почему такое происходит? Как ни парадоксально – именнно ввиду стремления в больнице к полной стерильности. В больницах (в хороших) все очень часто моют, протирают, обрабатывают ударными дозами сильных химикатов, там кругом антибиотики, лекарства, пациенты жрут таблетки горстями… В результате среди микроорганизмов включается жесточайший механизм естественного отбора. Все по Дарвину! Самые слабые и даже самые сильные – все погибают под жестокими химическими атаками. Химия ломает всё, вплоть до ДНК как микробов, так и вирусов. Но иногда, очень редко, кто-то все ж выживает. Поломанные-покоцанные ДНК вдруг, в одном случае из миллиарда или секстильона, дают не полный каюк, а полезную мутацию. Полезную не для нас, понятно; полезную для выживания в жестоком, полностью вытравленном химией мире. В мире СТЕРИЛЬНОСТИ.

И вот эта одна выжившая микротварь оказывается, как ни странно, в идеальной для себя ситуации: конкурентов нет, “всё чисто” – и она начинает искать НОСИТЕЛЯ. Возникает “внутрибольничная инфекция”. (Кстати, “внутрибольничные пневмонии”, которые многие сейчас воспринимают как псевдоним ковида – тоже обычно из этого ряда)

Именно поэтому умные главврачи больниц и роддомов следят за тем, чтобы нянечки и санитарки не слишком усердствовали в “наведении чистоты”, не сыпали дезинфектантов сверх положенного, не создавали слишком агрессивную среду. Чем иногда вызывают удивление чересчур ретивых, помешанных на “чистоте”: как же так, ведь чем чище, чем лучше?!

Нет.

Я, кстати, был немало удивлен, узнав, как работают многие селекционеры, не только у нас, но и во всем мире. Теоретически понятно, что для появления нового сорта надо бы каким-то образом выявить мутацию в нужном направлении, но как?! Ждать, пока она появится сама случайным образом – слишком долго. Поэтому делают так: высыпают семена в ведро, а в ведро выливают какой-нибудь сильный “злой” химикат. Потом семена вынимают и тщательно по одному… высевают. Большая часть, конечно, после такого просто не взойдет. Еще какая-то часть взойдет, но будут чахлые ни на что не годные уродцы. А из одного-двух семечек может вылезти что-то интересное… Вот их селекционер и постарается “подхватить”.

Люди, которые последние 10 месяцев при каждом входе-выходе в метро льют себе на руки всякую гадость, “убивая вирус” (которого на 99% вообще нет на поверхностях) – участвуют в таком вот сатанинском всепланетном “эксперименте” по выводу новой породы (пород) микроорганизмов, которым будет не страшно НИЧЕГО. И перед которыми человечество окажется абсолютно беззащитным. Тут ведь главное – число повторений. Закон Больших Чисел в действии.

Скажу за себя: лично я за все время ковидного безумия НИ РАЗУ не осквернил себе руки (или хотя бы палец) никакими санитайзерами. Считаю это своим посильным вкладом в выживание человечества. Жаль, что только моих усилий тут явно недостаточно.

НЕ НАДО часто мыть руки! Думается, в целом это даже еще опаснее для жизни (на Земле), чем постоянно таскать на лице маски, не выпускать детей из дома и самому сидеть там безвылазно. Не время сейчас для чистоплюйства. И вообще, лучший способ борьбы с безумием – не участвовать в нем и удерживать тех, кого вы можете удержать.