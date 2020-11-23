Мнение: Стандарт

23.11.2020, 3:32, Разное

Си Цзиньпин призвал создать международную систему взаимного признания кодов здоровья 健康码国际互认机制 на основе признания тестирования для упрощения трансграничных перемещений граждан.

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Фактически это будет означать создание единого стандарта проведения тестов (вначале на коронавирус, затем – на целый перечень заболеваний), который будет обязательным для пересечения границ между государствами. Возможно, будут созданы стандарты и для межрегиональных перемещений уже внутри национальных границ.

Как и в случае любого стандарта, его владелец будет получать свой рояли с каждой транзакции, а потому борьба за владение подобным стандартом будет нешуточной. Кстати, как раз владение и будет показывать текущий вес государства (или представляющей его корпорации) в международной или макрорегиональной политике. Китай, безусловно, стремится застолбить за собой если не весь стандарт целиком, то значительную долю в его владении. Это огромные деньги – причем буквально из воздуха.

То, что речь идет о введении масштабных ограничений на передвижение, даже не скрывается. По сути, мир стремительно огораживается колючими заборами с вооружёнными до зубов КПП. Террор, как метод управления, становится основным, а понятие “терроризм” утрачивает свою актуальность – террористическими становятся все государства. Отдельные частные лица со своим маленьким террором будут просто микробами на фоне глобальных игроков в ИГИЛ и Аль-Кайеду.