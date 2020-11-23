Мнение: “Форум свободной России” 2020

23.11.2020, 3:26, Разное

В Вильнюсе 20-21 ноября проходил очередной "Форум Свободной России", где лучшие люди страны обсуждали прекрасную Россию будущего.

Промо-материалы данного мероприятия настолько прекрасны и рукопожатны, что не требуют особых комментариев.



При любой возможности, выбирайте США или Европу – вот главный девиз российской неолиберальной оппозиции.

Ну и более 18 часов рукопожатности. Меня хватило часа на 3. Потом авторы стали уж слишком часто повторяться в своих маниловских фантазиях.

В целом, все это настолько нелепо и тоскливо, что не отпускает мысль, что все это спец-проект ФСБ по дискредитации всей оппозиции в России.