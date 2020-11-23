Мнение: “Форум свободной России” 2020
23.11.2020, 3:26, Разное
В Вильнюсе 20-21 ноября проходил очередной "Форум Свободной России", где лучшие люди страны обсуждали прекрасную Россию будущего.
Промо-материалы данного мероприятия настолько прекрасны и рукопожатны, что не требуют особых комментариев.
При любой возможности, выбирайте США или Европу – вот главный девиз российской неолиберальной оппозиции.
Ну и более 18 часов рукопожатности. Меня хватило часа на 3. Потом авторы стали уж слишком часто повторяться в своих маниловских фантазиях.
В целом, все это настолько нелепо и тоскливо, что не отпускает мысль, что все это спец-проект ФСБ по дискредитации всей оппозиции в России.
Источник: Colonel Cassad
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