Мнение: О сенсационных подробностях предстоящего транзита власти Путина

23.11.2020, 3:24, Разное

А вот это действительно интересные #новости. Главное – неожиданные.

Причём судя по механизму исполнения – в формате типичной спецоперации, – всё было решено на самом верху. Возможно, даже лично нынешним российским президентом Владимиром Путиным. Во всяком случае, секретность и внезапность говорят сами за себя.

Действительно, кто ещё позавчера мог предсказать, что всесильные люди из высших эшелонов российской власти окажутся в одночасье из них изгнаны с позором одним элегантным и чисто аппаратным решением. Хотя можно догадаться, какая адовая работа стояла за ним, и каких усилий стоило заинтересованным лицам сохранить секретность.

С другой стороны, теперь основные контуры передачи власти от нынешнего президента России Владимира Путина – спецоперация «Транзит» – стали более чёткими.

Итак, в России запущена масштабная реформа институтов развития. Она сводится к тому, что под управление госкорпорации ВЭБ.РФ будут переданы восемь ныне самостоятельных, автономных и влиятельных институтов развития. Об этом сообщил РБК источник, близкий к правительству. По его данным, к ВЭБу отойдут Корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Самое примечательное, что под флагом реформы согласован уход всесильного Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано». В воскресенье два источника РБК это подтвердили. «Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них. Ранее Анатолий Чубайс в Facebook заявлял, что слухи о его увольнении никак не влияют на его работу. Теперь представитель «Роснано» отказался от комментариев. Представитель фонда «Сколково» растерянно сообщил РБК, что компания «не располагает такой информацией».

Но это лишь одна грань #реформы. Ожидается, что руководящих должностей или возможности влиять на распределение финансовый потоков лишатся не только Анатолий Чубайс, но и весь либеральный клан – Анатолий Дворкович, Яков Уринсон, Александр Браверман и ряд других бывших правительственных деятелей. Также резко ослабнут аппаратные позиции самого либерального ведомства – Минэкономразвития, функции которого будут сведены к прогнозированию макропараметров.

По сути, это означает, что к моменту начала «Транзита» российские либералы практически полностью лишатся сколько-нибудь значимых ресурсов. Все они так или иначе будут сосредоточены под контролем силового клана и ближайшего окружения Владимира Путина. Похоже, его преемника также назначат из числа «силовиков».

Но вы ведь не удивлены, правда?