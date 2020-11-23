 

Бойцы MMA Абдо и Яндиев помирились после драки

23.11.2020, 3:14, Новости дня

Боец смешанных единоборств (MMA) Руслан Абдо отказался от претензий к бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву.

Абдо сообщил, что они «пожали руки». Абдо намерен «написать заявление, что претензий не имеет». Он сообщил, что «находится дома», «здоровье уже лучше», передает ТАСС.

Напомним, Яндиев был задержан в Москве. Сообщалось, что у него возник конфликт с Абдо. Также пострадал боец Сергей Харитонов, который пытался их разнять. Против Яндиева возбудили два уголовных дела. Он отказался признавать вину в избиении Харитонова. Яндиева выпустили из изолятора временного содержания.



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