Мнение: Коронабесие на марше!

23.11.2020, 2:58, Разное

Все-таки удивительные вещи происходят в мире с этой “чудовищной эпидемией”! Сегодня только посмотрел пару минут иностранный футбол (вид пустых трибун меня невероятно раздражает, поэтому долго смотреть не могу), и про себя отметил – хорошо хоть, что футболисты играют без масок, до них эти уроды еще не добрались… И тут – на тебе! Читаю на Спортсе:

“Дети из «Реала» (и не только) играют в масках! Хотя ВОЗ не советует.

Детским командам из региона Мадрид не очень повезло (тем, кто младше 18) – с сентября медицинские маски – обязательная часть экипировки.

«Реал» выложил на сайте фото из матча одной из тех команд в масках… Вот команда Alevin B против ровесников из «Сан Фернандо». Это ребята не старше 10 лет – и они вынуждены играть в масках”. На самом деле дело тут не в желании «Реала», а в требованиях Федерации футбола региона Мадрид”.

В футбол! Дети! В масках! Нет, они положительно взбесились с этим ковидом.

Это ведь при том, что дети, как известно, ковидом или не болеют вовсе, или переносят его “бессимптомно” – то есть опять же не болеют. Или не болеют – или не болеют. Но мы все-таки найдем повод поиздеваться!

В начале прошлой недели, кстати, в сообщениях радио КовидФМ вдруг появились странные цифры – идиотский показатель “заражения сутки”, так и не понятно, что обозначающий, вдруг по России… прекратил рост и даже в один из дней уменьшился на полторы тысячи! Дикторша на радио, скрипя зубами от сожаления, даже зачитывала текст со словами типа “возможно, эпидемия стабилизировалась или даже пошла на спад”. “Непорядок какой-то, – подумал я тогда. – Неужели решили сворачивать лавочку? Да не! Не может быть! Если свернуть прямо сейчас – как тогда впаривать вакцину, хоть Пфайзер по 35 евро, хоть нашу по 1000 рублей? Народ же, естественно, тут же и думать забудет про прививки – тем более, что он и сейчас не особо рвется. Наоборот – сейчас для них самое время еще немного понагнетать, подбавить жути – чтобы к появлению “вакцин” народ стал уже достаточно распаренный и согласный на всё”.

Так подумал я – но еще пару дней после этого меня подержали в напряжении, не спеша снова начинать играть на повышение. И только в четверг ставка сыграла! Дикторша со звенящим торжеством в голосе зачитывала очередную сводку Информбюро: “Побит новый рекорд! Зафиксирован невероятный прежде уровень заражений – 25 тысяч за день!” Чуть было не произнесла “Ура, товарищи!” – но сдержалась.

Так что пойдут поддувать опять, к гадалке не ходи. Но, возможно, в этом есть смысл: поскольку безумие вдоль всех границ, наверно, не стоит выделяться. Люди, которые заставляют своих детей бегать в масках по полю за мячом, способны на всё.