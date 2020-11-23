Мужчины любят постарше? – Личное мнение

23.11.2020, 2:54, Разное

Обожаю, когда глупые тётки пытаются умничать. Сегодня меня порадовала Анечка Седокова.



Фото: Соцсети

Лицо вусмерть обколото, под подбородком висит мешочек жира. Несвежий силикон, если не поднять его пушапом, тоже болтается где-то в области пупка.

Шеи нет. Молодости нет. Ума нет. Зато целлюлит, морщины и лишний вес — в избытке.

В общем, так себе картинка вырисовывается, если её, конечно, не фотошопить.



Фото: Соцсети

И вот эта женщина решила сделать дерзкое, на мой взгляд, в её конкретном случае, заявление.

Пожалуй, процитирую:

И ещё немного о старости . Не понимаю почему я должна начинать с ней отчаянно сражаться в 25? Откуда это в нашем обществе ? От того , что мужчин мало и те к молодым уходят ? Умные мужчины наоборот с женщинами постарше.



Во-первых, Нюрке — уже лет 15, как не 25. Не стоит вводить ни себя, ни окружающих в заблуждение, пытаясь окольными путями пробраться в стан молодых женщин.

Во-вторых, уж кто-кто, а Седлокова со старостью сражается так отчаянно, что вам и не снилось. В ход идёт всё: от жеманности девочки в исполнении потрёпанной тётки до пуленепробиваемого фотошопа и убойных филлеров.

В-третьих, на каком основании сделано заявление о том, что умные мужчины предпочитают женщин постарше?

Это Нюрка намекает на своего баскетболиста, что ли, который на 10 лет её младше? Это он умный? Ну, не знаю…

Если следовать кривой логике Седлоковой, то Женёк Плющенко и новый муж Светки Бонадрчук — это светочи нашего общества: такие умные, что аж дух захватывает.



Самые умные мужчины России. Фото: Соцсети

Смотрю я на их лица и пытаюсь разглядеть в них зачатки ума. В упор не вижу.

А вы? Вы видите?

Вообще, лично меня задолбало лицемерие наших публичных писек, вышедших в тираж.

Если уж ты борешься против эйджизма, то откажись хотя бы от фотошопа.

А то сотрут все признаки возраста с лица и тела, выставят с Инстаграм фоточки, на которой их и не узнать, и давай затирать про то, что «в 40 лет жизнь только начинается», имея в виду половую жизнь, разумеется.

Лицемерный бред, основанный исключительно на комплексах стареющих, но всё никак не умнеющих тёток. Не более того.

Пацаны, вот вы любите женщин постарше? Почему?

Девки, а вы, в свои 40, всё ещё девочки? Не стыдно?

Я вас слушаю очень внимательно.