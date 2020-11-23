Глава МИД Франции назвал опасными намерения США вывести войска из Ирака

23.11.2020, 2:20, Новости дня

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на телеканале LCI назвал опасными намерения США вывести свои войска из Ирака, так как, по его мнению, сохраняется угроза террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

«ИГ еще существует, и я удивился, когда узнал, что США могут вывести свои силы из Ирака, что будет опасно», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Также появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству.

В сентябре Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».