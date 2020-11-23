 

Песков оценил жизнеспособность ДОН после выхода США

23.11.2020, 2:20, Новости дня

Россия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). После этого ДОН, вероятнее всего, будет свернут, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», – цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре, их обязательств.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов не исключил, что США будет участвовать в ДОН при новой администрации.



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