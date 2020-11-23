 

Звезда «Мажора» Прилучный попал в больницу

23.11.2020, 2:20, Новости дня

Российский актер Павел Прилучный обратился в больницу после того, как получил травму головы в Калининграде, сообщили СМИ.

Прилучный получил травму головы 21 ноября. После возвращения в Москву он обратился к медикам и сейчас находится в больнице. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв. Как передает Пятый канал, актер сказал медикам, что сам упал и ударился головой. Однако «Комсомольская правда» пишет, что прибывшим по вызову врачей полицейским актер заявил: «На меня напали». Источник «360» сообщил, что актер «сильно избит, лежит в платной травматологии».

В начале апреля актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный издевается над ней и выгоняет вместе с детьми из дома. Прилучный отверг обвинения, заявив, что не бил супругу. 



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