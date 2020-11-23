Минск посетовал на споры с Москвой по нефти и газу

23.11.2020, 1:26, Новости дня

Россия является главным партнером для Белоруссии, а без споров по вопросам поставок нефти и газа сотрудничество было бы «еще более мощным», сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Макей подчеркнул, что РФ для Белоруссии – «стратегический союзник». Он заявил: «Хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении». Министр заверил, что «от этого никто не отказывается», Минск «заинтересован» в укреплении связей. При этом он отметил, что «торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным», не будь «споров по нефти, газу», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Однако, по его словам, Белоруссия не собирается отказываться и от других направлений сотрудничества, так как 51% экспорта приходится на страны ЕС, дальнего зарубежья и другие государства. В связи с этим «многовекторности остается», но «есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные», сказал Макей. Он призвал не упрекать Минск за многовекторную политику, так как это требуется для «выживания» Белоруссии.

В частности, Белоруссия «заинтересована» в том, чтобы «жить в мире, дружбе и согласии» со своими «соседями» – Польшей и Литвой, но намерена «предпринимать соответствующие шаги», если эти страны будут демонстрировать «ненадежность», сообщил министр. Так, уже предпринимаются шаги по реализации поставок белорусской продукции через Россию, но Минск будет смотреть, выгодна ли для него такая переориентация товаропотока. Макей заявил: «В любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере».

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что если в РФ «некие силы» желают, чтобы Белоруссия проводила одновекторную политику, то для этого нужно предложить «нормальные условия» для Минска. Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы.