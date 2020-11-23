Белоруссия собралась произвести первую партию вакцины «Спутник V» до конца года

23.11.2020, 1:26, Новости дня

В Белоруссии первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в лабораторных условиях произведут уже в 2020 году, сообщил и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

По его словам, первые партии «будут в этом году, конечно же». Он заявил: «Допустим, РФ начинала с лабораторных условий. То есть в лабораторных условиях первая партия, я уверен, что будет в этом году». В промышленных масштабах выпуск вакцины, вероятно, начнут в 2021 году. Он заверил, что «это будет максимально быстро для того, чтобы уже начинать вакцинацию». И.о. министра здравоохранения подчеркнул, что «ресурсы уже зарезервированы, определены, и в любом случае вакцинация будет проведена» , передает ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь-1».

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.