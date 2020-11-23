Срочнику Макарову предъявлено обвинение в убийстве сослуживцев

23.11.2020, 1:26, Новости дня

Солдату-срочнику Антону Макарову предъявлено обвинение в убийстве сослуживцев в Воронежской области, сообщила адвокат Яна Горюнова.

Макаров обвиняется по статьям «Убийство» и «Хищение оружия». Он «отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции». Психолого-психиатрическая экспертиза пока не назначалась, передает ТАСС.

Напомним, Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека. Сообщалось, что он прикрывался одним из сослуживцев во время инцидента. Источник в Западном военном округе сообщал, что в качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв.