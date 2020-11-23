 

Новые месторождения нефти открыли в Абу-Даби

23.11.2020, 0:32, Новости дня

Высший совет по нефти ОАЭ (SPC) объявил об открытии новых месторождений нетрадиционной сырой нефти в эмирате Абу-Даби, по предварительной оценке, речь идет о бассейне объемом в 22 млрд баррелей, сообщило эмиратское агентство WAM.

«SPC объявило о новых открытиях в ходе онлайн-встречи во главе с наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бен Зайедом Аль-Нахайяном и заместителем председателя SPC», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Отмечается, что на совещании утвердили план действий нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по увеличению капиталовложений до 445 млрд дирхамов (примерно 121 млрд долларов США) в течение следующих пяти лет.

Напомним, в октябре в ходе государственного визита президента Владимира Путина в ОАЭ российская компания «Лукойл» и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша. Также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили «Газпром нефть» и национальная нефтяная компания Абу-Даби.



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