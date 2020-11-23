 

Саудовский король заявил о выполнении G20 обязательств по коронавирусу

23.11.2020, 0:32, Новости дня

Группа двадцати (G20) выполнила стоявшие перед ней обязательства по решению проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на закрытии саммита G20.

«Сотрудничество – краеугольный камень успеха Группы двадцати. Мы многого достигли в этом году и выполнили свои обязательства по решению проблем, связанных с коронавирусом», – передает ТАСС слова Сальмана.

Король официально передал Италии председательство в G20, пожелав ей успехов в проведении саммита в 2021 году. Монарх отметил, что Саудовская Аравия отводит себе важную роль в «двадцатке» и будет работать в Группе с целью «дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету».

В этом году саммит G20 проходил в онлайн-формате. Ключевой темой стала борьба с коронавирусом и его влияние на мировую экономику.

Президент Владимир Путин, выступая на саммите, заявил, что РФ готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам. Он также отметил, что главные риски для мировой экономики представляют массовая безработица и рост бедности.

В пятницу Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления президент заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Британский МИД объявил нового главу МИ-6

30.08 / Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

16.09 / Генеральный директор Take-Two усомнился в «светлом будущем» облачного гейминга

23.08 / Главный советник Израиля по COVID-19 призвал Зеленского запретить паломничество хасидов в этом году

26.06 / Служили два товарища: работа медиков в Ярославской области

26.08 / Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

16.09 / В ЕК предложили создать Европейский союз здравоохранения

06.07 / Американский регулятор одобрил тест на антитела к коронавирусу от компании Becton Dickinson

19.07 / Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска