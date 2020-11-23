Теннисист Медведев победил в Итоговом турнире ATP

23.11.2020, 0:32, Новости дня

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и одержал победу в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщила пресс-служба АТР.

Медведев одержал победу со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Он впервые стал победителем Итогового турнира. Сообщается, что Медведев заработал 1 млн 564 тыс. долларов. Он получил 153 тыс. долларов за каждую победу в группе и за попадание на турнир, призовые в полуфинале составили 402 тыс. долларов, за победу в финале Медведев получил еще 550 тыс. долларов, передает ТАСС.

Напомним, в полуфинале Медведев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля. Медведев является обладателем восьми титулов АТР и находится на четвертой строчке мирового рейтинга. Теннисистка Динара Сафина в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала Даниила Медведева новой звездой первой величины.