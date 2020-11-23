 

В Кремле назвали «нежизнеспособным» существование Договора по открытому небу

23.11.2020, 0:28, Разное

….после выхода из него США.

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — посчитал Песков.

При этом в МИД РФ заявили, что большинство Государств-участников договора «признали его значимость» и подтвердили «заинтересованность в его сохранении и дальнейшем развитии»: «Это дает надежду на то, что дух сотрудничества возобладает и позволит обеспечить функционирование договора в новых условиях», — сообщили в ведомстве.

По мнению МИД, это решение «будет иметь ощутимые последствия для Вашингтона», в частности, «потускнеет его имидж как надежного партнера». В ведомстве ранее заявляли, что на случай выхода США из договора у них есть план ответа на подобные действия.

22 ноября США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу — прошло полгода после того, как Вашингтон объявил о выходе из договора.

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Поводом для выхода из соглашения США называли неоднократные нарушения договора со стороны России. Так, например, претензии американской стороны вызвало то, что российские власти иногда не давали разрешения на наблюдательные полеты над Москвой, Абхазией, Южной Осетией и Чечней. У России, в свою очередь, также были встречные претензии по договору к США и ряду других стран.

Договору по открытому небу подписали в 1992 году, без США в него входят 33 страны, в том числе и Россия. Договоренности разрешают свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участников.

Источник: Новая газета



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