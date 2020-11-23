 

Конструкцию американского телескопа «Аресибо» снесут»

23.11.2020, 0:20, Новости дня

Радиотелескоп «Аресибо», который верой и правдой прослужил американской науке в течение 57 лет, теперь полежит сносу. Такое решение приняли в Национальном научном фонде.

Изучив все представленные данные о состоянии конструкции, специалисты пришли к выводу, что ни продлять срок эксплуатации старого радиотелескопа, ни пытаться его реконструировать, не имеет смысла. Сооружение очень ветхое, оно может рухнуть под собственной тяжестью в любой момент, утверждают эксперты.

Напомним, что «Аресибо» некогда считался самым крупным в мире радиотелескопом, поскольку диаметр его сферической антенны составляет 305 метров. Однако позже данный рекорд был побит с введением в эксплуатацию более нового телескопа FAST.



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