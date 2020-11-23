Швейцарские ученые рассказали, какие леса лучше поглощают углекислый газ

23.11.2020, 0:20, Новости дня

Новую информацию о лесных массивах мира представили исследователи из Женевского университета. Как установили швейцарские ученые, наибольшую эффективность в очистке атмосферы от углекислого газа демонстрируют джунгли в экваториальных и тропических широтах.

Дело в том, что в лесах такого типа произрастает большое разнообразие широколистных растений, отмечают специалисты. Кроме того, они, как и хвойные леса Сибири, являются вечнозелеными, «работая» над производством кислорода круглый год.

В умеренных широтах самыми эффективными оказались леса с наибольшей плотностью деревьев. Также ученые отметили, что разочарованы результатами, которые получены при анализе эффективности быстрорастущих деревьев. Они, конечно же, преобразуют углекислый газ в кислород, но гораздо медленнее, чем считалось ранее.