В Америке обещают создать робота-помощника для фермеров

23.11.2020, 0:20, Новости дня

Для того чтобы точно определить интенсивность работы оросительных систем в засушливых регионах, фермерам приходится ездить по полям, собирать листья и стебли растений, а затем исследовать их в лабораторных условиях.

Облегчить труд в сельском хозяйстве обещают ученые из Калифорнийского университета, получившие миллионный грант на свою новую разработку.

Они пытаются создать автономного робота, который самостоятельно будет передвигаться в поле, проводить на месте все необходимые анализы и предоставлять информации о степени засушливости в том или ином месте в режиме онлайн. Фермеру останется только включать и выключать оросительные системы, что также можно делать в удаленном режиме. Впрочем, не исключено, что данную функцию также возьмет на себя робот.