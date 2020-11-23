Пять загадочных зверей из Средневековья

23.11.2020, 6:31, Разное

1. Онокентавр

Просто кентавра мы знаем – это гибрид человека и коня, а онокентавр – гибрид человека и осла. Считалось, что верхняя часть онокентавра рациональна, а нижняя – крайне дикая.

Еще считалось, что онокентавр – воплощение мужской похоти, и довольно часто он изображался в паре с сиреной – женщиной с нижней частью тела птицы или рыбы. О коварстве сирен мы знаем еще от Гомера, так вот в паре с онокентавром ей тем более лучше не попадаться.

2. Левкрота

Как можно предположить по названию, это составное животное, но составлено оно не изо льва и крота – тут русская транслитерация его латинского имени вводит в заблуждение. Левкрота считалась плодом гиены и львицы, размером с осла, с головой лошади, задней частью тела оленя и раздвоенными копытцами (что наводит на подозрения, что у гиены и львицы тоже была какая-то увлекательная родословная). Но главная отличительная черта левкроты – очень широкий рот, буквально от уха до уха, и отсутствие зубов, вместо которых у нее просто сплошная кость.

Интересно, что первым левкроту упоминал еще Плиний Старший, но в его варианте у нее была голова барсука, а не лошади.

3. Герциния

Герциния – маленькая, но очень полезная птичка из Герцинского леса в Германии (современные Шварцвальд на юге Германии, Гарц в ее центре, леса Рудных гор в Саксонии и леса Карпат – его остатки). Ее перья светятся в темноте, благодаря чему герциния может помогать путникам находить дорогу. В миниатюрах перья герцинии часто покрывали серебром или золотом, чтобы передать их сияние.

4. Боннакон

Боннакон – это такой скунс, только видом и размером с быка. В отличие от быка, у него закрученные рога, причем закрученные таким образом, что для обороны от врагов они бесполезны чуть менее чем полностью, так что матери-природе пришлось выдать бедному животному другое оружие. Плиний Старший авторитетно заявлял, что дальнобойность достигает трех фурлонгов (примерно 600 метров), причем температура заряда такова, что сжигает все на своем пути.

Рыцари с иллюстрации очень признательны Плинию Старшему и авторам бестиариев за предупреждение и призывают и вас заранее читать инструкции по безопасности.

5. Эхенеис

Эхенеис – маленькая (полфута, то есть 15 сантиметров в длину), но очень коварная рыбка: она прилипает к днищу судна и практически останавливает его, даже если на море бушует шторм. Обитает она, по мнению средневековых бестиариев, исключительно в Индийском океане – так что у плавающих по Средиземному морю не было под рукой удобной отмазки на случай, если путешествие заняло слишком много времени.

Плиний Старший еще сообщал, что эта рыбка обладает способностью замедлять рассмотрение дела в суде и роды у женщин.