В Африке 1,8 млрд лет назад работал ядерный реактор

23.11.2020, 6:51, Разное

Считается, что человек гораздо изощреннее природы и создает такие вещи, до которых ей и не додуматься, например колесо или ядерный реактор. Насчет колеса согласимся, а вот по поводу реактора тут ошибочка вышла.

Все началось с ЧП

В мае 1972 года на французскую обогатительную фабрику города Пьерлате прибыла очередная партия природного урана с месторождения Окло (Габон, Западная Африка). Анализ в этот раз проводил дотошный химик, который обратил внимание, что содержание U-235 в руде 0,7171%, в то время как во всех рудах показатель этот 0,7202%. Отклонение мизерное, 0,003%, и все же лаборант счел своим долгом доложить об этом начальству.

Первыми всполошилось не начальство, а французские спецслужбы: не имеет ли место хищение урана террористами? Атомная бомба – не динамит, когда рванет, мало не покажется. Офицеры прошли по всей цепочке доставки сырья и установили, что руда с пониженным содержанием U-235 подымается уже из шахты. В некоторых точках рудника пробы содержали менее 0,44% U-235. Спецагенты облегченно вздохнули, дело закрыли.

Но теперь забегали ученые-геологи. Содержание U-235 в природном уране – величина постоянная. Она соблюдается во всех земных урановых рудах и даже в лунных образцах. А тут 0,44%! Почему?!

Высказанная в первый раз версия, что U-325 «выгорел» в результате ядерной реакции прозвучала как шутка, но физики-ядерщики невозмутимо заметили, что они в этом ничего смешного не видят.

АЭС без человека

Еще в 1956 году американский ученый японского происхождения Пол Курода подробно описал условия, при которых в урановом месторождении может начаться самоподдерживающаяся ядерная реакция. Размеры месторождения, концентрация U-235, наличие замедлителя реакции, отсутствие бора и лития, поглощающих нейтроны и способных остановить реакцию – сочетание условий должно быть уникальным, но теоретически это вполне возможно. Именно так все и сложилось 1,8 млрд. лет назад в Африке.

Последующие экспедиции в Окло выявили аномально низкое процентное содержание в руде изотопов Nd-142, Ru-100 и высокую долю в рудах изотопов Nd-143, Ru-99, являющихся ни чем иным как продуктами распада.

Опустим подробное описание технологии работы природного ядерного реактора, вряд ли подавляющему числу читателей будут понятны и интересны технические и научные подробности. Информация не засекречена, в интернете ее предостаточно. Скажем только, что, то вспыхивая, то угасая, ядерный реактор в режиме медленного кипения проработал около 500.000 лет, спалив более 5 тонн U-235, пока не иссякли запасы изотопа.

На этом можно было бы и остановиться, но если начать разматывать клубочек дальше, на свет выходят весьма интересные версии и гипотезы.

Ядерная реакция как фактор биологического развития

«Ядерный реактор» в Окло «включился», когда на нашей планете только появились первые многоклеточные организмы. Оказывал ли реактор на них влияние? Безусловно. Никакой радиационной защиты вокруг «реактора» не существовало и все попавшие в зону действия «АЭС» организмы получали свою дозу радиации.

Велика ли она была? Да, дело в том, что реактор Окло – это общее название 16 реакторов, работавших одновременно в трех различных частях месторождения. Их излучение вполне могло привести к появлению огромного количества мутировавших организмов. Большая часть мутантов вымерли как нежизнеспособные. Но выжившие стояли уже на более высокой ступени развития.

И кто сказал, что реактор Окло был единственным? А если их было несколько, расположенных в различных частях планеты? Пол Курода 20 лет искал подтверждение своей теории о возможности существования естественных ядерных реакторах. Пока Окло считается таким единственным. Но возможно завтра найдут и другие?

«Спусковой крючок»?

Мы привыкли рассматривать теорию эволюции Дарвина как плавный поступательный процесс. Однако палеонтологи знают, что в развитии жизни на Земле были «скачки» и «прыжки». По поводу того, что могло стать их причиной, существуют десятки теорий. Добавим еще одну.

Реактор Окло мирно «кипел» 500 000 лет пока не затух в силу естественных причин. Присутствовавшая в месторождении вода регулярно охлаждала реактор, приостанавливая реакцию. Перебой в подаче воды – и атомный взрыв.

Если существовали и другие природные АЭС, некоторые из них вполне могли взорваться. Вот вам и «спусковой крючок», причина смерти динозавров, трансформации обезьяны в человека и пр. явлений и событий, объяснить которые наука не в состоянии, вплоть до мирового потопа и гибели Атлантиды.

Последняя загадка

Технология создания атомного реактора – не столь уж большой научный секрет. Но мало кто может воплотить его в жизнь из-за технических сложностей. Поддерживать течение ядерной реакции в постоянном режиме невероятно сложно. На каждой АЭС дежурная смена круглосуточно наблюдает за работой реактора и меняет режимы его работы, чтобы дежурство не окончилась еще одним Чернобылем. Шаг вправо, шаг влево – и реактор или погаснет или взорвется.

Реактор Окло проработал безаварийно не год, не десять – 500 000 лет. Кто же обеспечивал безаварийную работу Окло в течение столь длительного времени?