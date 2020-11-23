Древние индейцы добывали в пещерах лед, чтобы выжить

23.11.2020, 6:41, Разное

Археологи выяснили, что древние индейцы, жившие на юго-западе США, справлялись с нехваткой воды во время засух, растапливая лед, сохранившийся в высокогорных пещерах и лавовых трубках еще со времен ледникового периода, сообщила пресс-служба Университета Южной Флориды в Тампе (США).

– Я изучил множество лавовых трубок, однако “пещера 29” сразу же привлекла мое внимание из-за огромного количества угля, которым был покрыт пол в дальней части пещеры. Мне сразу это показалось интересным, однако мы раскрыли связь между этими следами огня и тем, что индейцы добывали здесь воду, только после того, как нашли следы пепла внутри самих отложений льда, – заявил Богдан Онак, профессор Университета Южной Флориды, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Культура индейцев пуэбло считается одной из древнейших цивилизаций Северной Америки. Она возникла примерно 3 тыс. лет назад и ее представители перешли к оседлому образу жизни примерно в первом тысячелетии до нашей эры, что радикально отличает пуэбло от других индейцев Северной Америки.

Их поселения постепенно росли в размерах и были сопоставимы по масштабам с крупными европейскими городами к моменту прибытия Колумба в Новый Свет. К этому времени, в долине реки Рио-Гранде существовало несколько сотен поселений, часть из которых была небольшими деревнями, а другие – достаточно крупными городами с несколькими тысячами жителей.

За все время существования этой цивилизации, юго-западные регионы США, где находились ее поселения, пережили множество засух, часть из которых продолжалась несколько лет. Открытие следов этих климатических катаклизмов заставляет археологов и палеоклиматологов постоянно дискутировать о том, как селениям пуэбло удалось пережить подобные периоды нехватки воды.

Пещерный “холодильник” древних индейцев

Профессор Онак и его коллеги открыли возможное объяснение тому, как индейцам пуэбло удавалось переживать эти засухи, проводя раскопки в лавовых трубках, пустотах в горных породах, порожденных движением потоков магмы. Они часто встречаются в горах на западе современного штата Нью-Мексико и в других регионах на юге США.

Многие подобные пещеры содержат в себе значительные запасы льда, сформировавшиеся еще в ледниковую эпоху или в ходе так называемого малого ледникового периода, периода относительно холодного климата в XVI-XIX веках. Изучая эти пещеры, климатологи пытаются реконструировать климат тех эпох, когда формировались или таяли эти запасы льда, в том числе и времени существования цивилизации пуэбло.

Археологи и климатологи из Университета Южной Флориды совершили неожиданную находку, проводя подобные замеры в одной из таких лавовых трубок, получившей временное имя “пещера 29”. Изучая осадочные отложения на ее дне, они обнаружили большое количество пепла, угля, а также черепки глиняной посуды, изготовленные в традиции, популярной среди индейцев пуэбло в I-IX веках н.э.

Когда ученые извлекли образцы льда, относящиеся к примерно той же эпохе, они обнаружили внутри них множество частиц пепла и прочих следов огня, горевшего в непосредственной близости от отложений льда. Это натолкнуло их на мысль, что индейцы не просто ночевали в пещере, а использовали ее для добычи питьевой воды на протяжении нескольких столетий.

В пользу этого говорит как большие количества угля в отложениях на дне пещеры, так и то, что те слои льда, где профессор Онак и его коллеги нашли частицы золы, сформировались в то же время, когда на территории Нью-Мексико и других регионов на юго-западе современных США господствовали длительные засухи.

Дальнейшее изучение этих отложений льда, стремительно сокращающихся сегодня в результате глобального потепления, поможет ученым оценить то, как много воды добывали индейцы подобным образом, а также какую роль эти запасы влаги могли играть в их жизни, подытожили авторы статьи.