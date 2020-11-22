В Британии число случаев коронавируса превысило 1,5 млн человек

22.11.2020, 23:38, Новости дня

Число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Британии составило более 18,6 тыс. человек. По официальным данным всего в стране зафиксировано более 1,5 млн случаев инфицирования.

Таким образом Британия стала седьмой страной в мире, преодолевшей отметку 1,5 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии, Франции, РФ и Испании. В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 55 тыс. 24 человека, что является самым высоким показателем в Европе, передает ТАСС.

В субботу в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – более 195 тыс. человек. В четверг число жертв коронавируса в США превысило четверть миллиона человек.

Ранее региональный директор ВОЗ по Европе Ханса Клюгге заявила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекцией в европейском регионе превысило 10 млн человек.