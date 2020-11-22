Открытое горение в трехэтажном здании в Нальчике ликвидировано

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22.11.2020, 23:38, Новости дня

В Нальчике ликвидировано открытое горение в трехэтажном здании, пожар произошел на мансардном этаже, информирует МЧС России.

Открытое горение ликвидировано к 22.09 мск. К 21.25 мск пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших и погибших нет. К борьбе с огнем привлекли 70 человек и 16 единиц техники управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Как сообщили в МЧС, пожар произошел на территории «частного домовладения в трехэтажном здании, на первом этаже которого располагался магазин». Сейчас «проводится проливка и разбор», передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что горела кровля здания. Помимо самого магазина, огонь перекинулся на два соседних здания. Пожар тушили по повышенному рангу сложности.



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