Нагорный Карабах поблагодарил Россию за усилия по прекращению войны

22.11.2020, 23:38, Новости дня

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выразил благодарность РФ за содействие в прекращении войны.

Арутюнян заявил, что «кровопролитие удалось остановить благодаря усилиям и действиям» российского руководства. НКР выразила благодарность РФ и «особую признательность президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в регионе», передает РИА «Новости».

Российских миротворцев Арутюнян назвал «важным стабилизирующим фактором». Он отметил, что налажено эффективное сотрудничество с командованием российских сил во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Арутюнян отметил, что миротворческая деятельность «требует высокого профессионализма и стойкости, что сопряжено иногда с риском для жизни».