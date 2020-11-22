 

«Телефон Бога – 103»

22.11.2020, 23:34, Разное

Документальный фильм телекомпании «ВИД»: СМОТРЕТЬ

Фильм рассказывает о жизни врачей — трудностях и рисках профессии, о связи между пациентом и доктором, о деле Елены Мисюриной.

Елена получила два года колонии по уголовного дела о врачебной ошибке: погиб её пациент. Приговор вызвал широкий общественный резонанс и протесты. Десятки тысяч людей требовали пересмотреть дело. «Когда ты видишь глаза, полные счастья и глаза, которые понимают, что они могут жить, это ни с чем не сравнить и это заставляет дальше работать», — говорит врач, вернувшаяся к работе после отмены приговора и её освобождения.

На некачественное обслуживание или врачебные ошибки поступают тысячи жалоб.

«Не всегда можно предсказать результат нашего вмешательства, считают коллеги Елены, — но если пациенту нужно, то нужно рисковать”.

Герои открывают для зрителя рабочий процесс и больничные будни. Врачи рассказывают случаи из практики: например, как удалость сохранить жизнь и беременность женщины, которой на 18 неделе поставили диагноз «лимфома», или утонувшую годовалую девочку, у которой, казалось, не было шансов.

Почему стоит посмотреть этот фильм?

Описанные в нём истории помогают понять, насколько важна и рискованна сегодня работа врачей. Герои фильма тоже перенесли COVID-19 и переболев, смогли вернуться к работе, чтобы спасать других.

Екатерина Ганичева

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Мнение: Победа нокаутом

10.07 / В Европе одобрили препарат для лечения рака поджелудочной железы

13.07 / Скандалы: Агент Карла

11.11 / Мнение: Деревянная ипотека, реклама ПФР и ограничение переводов для пенсионеров

18.10 / Видео: ГРУ в Сирии

27.09 / Новая ученица учителя – Личное мнение

13.11 / Мнение: Последний бой за Шушу

28.08 / Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко

15.07 / Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России

11.07 / Лишний партбилетик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска