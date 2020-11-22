«Телефон Бога – 103»

22.11.2020, 23:34, Разное

Документальный фильм телекомпании «ВИД»: СМОТРЕТЬ

Фильм рассказывает о жизни врачей — трудностях и рисках профессии, о связи между пациентом и доктором, о деле Елены Мисюриной.

Елена получила два года колонии по уголовного дела о врачебной ошибке: погиб её пациент. Приговор вызвал широкий общественный резонанс и протесты. Десятки тысяч людей требовали пересмотреть дело. «Когда ты видишь глаза, полные счастья и глаза, которые понимают, что они могут жить, это ни с чем не сравнить и это заставляет дальше работать», — говорит врач, вернувшаяся к работе после отмены приговора и её освобождения.

На некачественное обслуживание или врачебные ошибки поступают тысячи жалоб.

«Не всегда можно предсказать результат нашего вмешательства, считают коллеги Елены, — но если пациенту нужно, то нужно рисковать”.

Герои открывают для зрителя рабочий процесс и больничные будни. Врачи рассказывают случаи из практики: например, как удалость сохранить жизнь и беременность женщины, которой на 18 неделе поставили диагноз «лимфома», или утонувшую годовалую девочку, у которой, казалось, не было шансов.

Почему стоит посмотреть этот фильм?

Описанные в нём истории помогают понять, насколько важна и рискованна сегодня работа врачей. Герои фильма тоже перенесли COVID-19 и переболев, смогли вернуться к работе, чтобы спасать других.

Екатерина Ганичева