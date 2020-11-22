Жителей трех регионов Польши планируют массово протестировать на коронавирус

22.11.2020, 23:30, Новости дня

В Польше планируют провести массовое тестирование на коронавирус в трех регионах. Об этом 21 ноября сказал министр здравоохранения страны Адам Недзельский, пишет Onet.

Он рассказал, что логистический алгоритм массового тестирования разработают в ближайшее время. Его планируют провести в Малопольском, Подкарпатском и Силезском воеводствах – наиболее пострадавших от коронавируса регионах.

По словам Недзельского, жителям этих регионов планируют провести тесты на антигены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Польше подтверждено 861 тыс. случаев COVID-19, 13,6 тыс. человек погибли, 424 тыс. выздоровели.