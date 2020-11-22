В результате ДТП в Винницкой области погибли три человека

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22.11.2020, 23:30, Новости дня

Около 4.00 утра 22 ноября в Немирове Винницкой области произошла авария – столкнулись ВАЗ-21099 и ЗИЛ-554. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По предварительной информации, 31-летний водитель легкового авто допустил столкновение с грузовиком, который стоял на проезжей части улицы Соборной из-за неисправности.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Спасатели Немирова с помощью спецоборудования деблокировали погибших граждан из транспортного средства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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