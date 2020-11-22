В Николаеве на выборах мэра побеждает Сенкевич – экзит-полл

22.11.2020, 22:36, Новости дня

В Николаеве на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного изданием “НикВести” 22 ноября.

По данным издания, за Сенкевича проголосовало 61,6% избирателей, а за его конкурента от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Владислава Чайку – 38,4%.

Опрос проводился 22 ноября на выходах из 28 избирательных участков, было опрошено 2048 человек. Погрешность не превышает 2,99%.

В первом туре, который прошел 25 октября, Сенкевич набрал 38,94% голосов, а Чайка – 29,31%.

Сенкевич руководит Николаевом с 2015 года.