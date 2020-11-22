 

МИД Украины проверяет информацию о продаже брусчатки из Херсонеса

22.11.2020, 22:36, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины изучает нформацию о том, что брусчатка из Херсонеса Таврического выставлена на продажу оккупационными властями Крыма. Об этом 22 ноября в Facebook написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

“Это, к сожалению, страшная классика оккупационного жанра, которую в случае подтверждения, доведем до международных партнеров”, – отметила она.

По информации Джапаровой, объявление о продаже брусчатки из Херсонеса было размещено на российском сайте avito.ru. Якобы у брусчатки был московский заказчик. Сейчас объявление недоступно.

Замглавы МИД напомнила, что в 2013 году Херсонес Таврический и его хора были включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10223582144330745

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в “стилизованную бутафорию”, намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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