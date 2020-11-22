Медики советуют чаще петь для укрепления иммунитета

22.11.2020, 22:32, Новости дня

Немецкие специалисты по медицине дали неожиданно простой совет о том, как бесплатно и безболезненно укреплять иммунитет своего организма. Оказывается, для этого достаточно чуть-чуть позаниматься пением.

Не важно, есть ли у вас музыкальный слух и вокальные данные. Как только остаетесь наедине с собой – пойте! Последние исследования показали, что пение само по себе способствует улучшению самочувствия человека, и оно укрепляет его иммунитет.

В процессе исследования ученые брали анализы слюны у участников хора. Каждый раз после занятий вокалом у них резко повышалось количество иммуноглобулинов. А у тех, кто просто слушал их пение, показатели никак не менялись. Как минимум, человеку надо бы петь в течение 15 минут каждый день, советуют специалисты.