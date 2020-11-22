Мнение: Как «Сабантуй» котов амнистировал…

22.11.2020, 22:10, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

6 ноября 2010 года (суббота)

Саня Б. уехал в отпуск. На пять суток. В бараке только и разговоров, что Саня, якобы, заплатил за 5 дней свободы 10 тысяч рублей. Сам факт покупки отпуска (если, конечно, он имел место быть, в чем лично я не сомневаюсь) никого не волновал. Всех интересовал вопрос: две тысячи рублей за сутки свободы – это дорого или не очень? Большинство сошлось во мнении, что цена – вполне приемлемая.

7 ноября 2010 года (воскресенье)

Выпал первый снег. В 4 утра, когда я проснулся и вышел на улицу, было холодно, но бесснежно. Вернулся в барак, сходил в душ, почитал/ Когда около 6 утра снова вышел на улицу, было белым бело. А снег валил и валил.

Уже вторая зима в неволе надвигается…. Посадили меня в 2009-ом. 2010-ый заканчивается. Неужто и 2011-ый придется встречать на арестантской шконке?

Снег не растаял даже к вечеру. Настоящая зима подкралась?

***

Помощник прокурора Хусаинов оказался настырным. Снова приехал в колонию. На этот раз без предупреждения. Внезапно. Поговорил с одним, вторым, третьим арестантом. Потом с сотрудниками. Все в один голос говорят, что в 20.30 у нас вечерняя проверка. А в 21.00 отбой.

Вызвал для разговора меня.

-Так во сколько у вас вечерняя проверка и отбой? – спросил помощник прокурора с порога.

-По распорядку дня – говорю. И добавляю: – Наверное….

-А где распорядок?

-На стенде висит.

По просьбе Хусаинова приносят распорядок дня с информационного стенда. А в нем русским по белому:

«Проверка – 21.30»,

«Отбой – 22.00».

Появляется Салихов (оперативно!).

-Так во сколько у Вас отбой? – обращается помощник прокурора к 1-му заместителю начальника колонии.

-В 22.00! – честно отвечает Салихов, заметив, что в руках Хусаинова распорядок дня.

-А вот сержант говорит, что в 21.00.

-Сержант – идиот, не знает! – уверенно парирует Салихов.

Из карантинного помещения приносят еще один «Распорядок дня». По нему «вечерняя проверка» вообще в 15.00 начинается .

-Оба распорядка дня утверждены 1 июня. По какому из них вы живете? – толи размышляет вслух, толи спрашивает Хусаинов.

-А это какой-то идиот все напутал… – Салихов невозмутим.

-Я бы воздержался называть идиотом начальника колонии… – вмешиваюсь я: – все-таки оба документа утвердил Гарипов.

-Подсунули идиоты. А он, видимо, подписал, не читая.

-Если у вас отбой в 22, а вечерняя проверка в 21.30, то за что Муртазина в ШИЗО-то закрыли? – интересуется Хусаинов. И вскоре уезжает.

И как это понимать?

8 ноября2010 года (понедельник)

«Красный террор» подкрался незаметно. Пришел Гарипов и разворотил нашу уютную «берлогу», которую мы обустроили в гараже. Где готовили еду, пили чай, вели задушевные разговоры. В общем самосохранялись.

Сегодня из гаража вынесли все. И гараж превратился в гараж.

Вот думаю, а не ответить ли на «красный террор» террором черным? Потребовать,… чтобы в бараке была библиотека, помещение воспитательной работы, сушилка…. Ничего же этого нет и в помине. Если гараж стал гаражом и только, барак тоже имеет право стать общежитием. Не правда ли?

9 ноября 2010 года (вторник)

Рекорд! 7-го ноября у Николая Юмаева наступил день, когда он мог написать ходатайство об УДО. 9-го ноября, в первый рабочий день, Салихов подписал все документы, необходимые суду для рассмотрения ходатайства. Подписал утром. А в 11 часов Николай уже освободился! Это достижение вполне можно занести в Книгу рекордов Гиннеса.

***

Добродушный увалень из Мамадышского района с веселым погонялом «Сабантуй» получил мешок. А в мешке пяток котов, собранных на «зоне» в ожидании комиссии. «Сабантую» поручили сделать так, чтобы котов больше не было. Совсем! Но «Сабантуй» – добрая душа – не стал топить безвинных животных, а амнистировал, выпустив на волю….

Фотография отсюда