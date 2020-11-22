 

Астрофизики: Вышедшие на контакт с людьми инопланетяне будут в два раза старше

22.11.2020, 21:56, Разное

Астрофизики предположили, что возраст вышедших на контакт с людьми инопланетян будет в два раза превышать возраст человечества. К таким выводам исследователи пришли, используя экспоненциальное распределение.
Исследователи создают множество разнообразных устройств в попытке обнаружить с помощью технологических инноваций существование внеземных цивилизаций. Многие конспирологи выдвигают различные версии и гипотезы о том, как выглядят инопланетные существа и каким может быть их контакт с людьми. По мнению астрофизика Карла Сагана, цивилизация так называемых братьев по разуму будет отличаться от человеческой в техническом плане. Эксперт полагает, что инопланетному миру на момент встречи с человечеством, возможно, будет не меньше миллиарда лет.

Для определения более конкретного возраста группа астрономов решила воспользоваться обычной статистикой. Благодаря экспоненциальному распределению, где необходима лишь одна переменная, чтобы получить кривую, удалось вычислить, что возраст внеземной цивилизации будет в два раза больше возраста человечества. Научные работники не указали возраста цивилизации людей, однако известно, что результат математического подхода в данном плане не зависит от исходного числа.



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