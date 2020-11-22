Пожар вспыхнул в трехэтажном здании магазина в Нальчике

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22.11.2020, 21:50, Новости дня

Крыша трехэтажного здания магазина горит в Нальчике, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Идарова поступила в 20.20 мск. «Произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 1 тыс. кв. метров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров. Помимо самого здания магазина, огонь перекинулся на два соседних здания. «Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров. Огнем охвачена кровля строительного магазина и двух соседних зданий», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что пожар тушат по повышенному рангу сложности. На месте ЧП работают 66 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Рязани случайный запуск сигнальной ракеты стал причиной пожара, произошедшего в торговом центре «М5 Молл». Пожар начался в батутном центре, затем огонь перешел на кровлю. В результате пожара, площадь которого составила 500 кв. м, обрушилась часть стены торгового центра.



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