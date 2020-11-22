 

СК начал проверку родственников погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельствование

22.11.2020, 21:50, Новости дня

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, сообщил адвокат сожительницы умершего Ирины Стерховой Вадим Никулин.

«Мы знаем, что в настоящий момент Следственным комитетом РФ проводится проверка по факту дачи заведомо ложных показаний семьей Захарова – супругой погибшего Маргаритой Захаровой, их сыном Валерием и братом погибшего, его также зовут Валерий. Соответствующее заявление в СК моя подзащитная направила в конце октября. Мы рассчитываем, что по результату проверки будет возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» его слова.

В пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела. Уточнялось, что речь идет о свидетелях, которых допрашивали по ходатайству адвоката Ефремова Пашаева. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверит Пашаева на подстрекательство к даче заведомо ложных показаний в суде.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.

Ранее правозащитник Аркадий Бармин заявил, что Ефремов может получить «особые условия» в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он заявил, что в этой колонии футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи, и предположил, что администрация учреждения может пойти навстречу артисту и создать ему особые условия.



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